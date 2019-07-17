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تعاون بين "الغرفة" و"ثواني" في مجال الدفع الإلكتروني

الأربعاء 17 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "الغرفة" و"ثواني" في مجال الدفع الإلكتروني

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، مُذكرة تعاقد نظام الدفع الإلكتروني مع شركة ثواني المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني عبر الهواتف النقالة، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وراشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس الإدارة.

وقع الاتفاقية عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي ممثلا للغرفة، ووقع ماجد بن فايل العامري الرئيس التنفيذي لثواني ممثلا لها، وذلك بالمبنى الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان.

وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التفيذي للغرفة: تأتي الاتفاقية بهدف تطبيق نظام التحصيل الآلي للإيرادات عن طريق النظم والتطبيقات التي تقدمها مؤسسة ثواني المتخصصة في هذا المجال.

وقال ماجد بن فايل العامري الرئيس التنفيذي لـ"ثواني": نسعى في "ثواني" لتوفير حلول الدفع الذكية والمبتكرة مع كافة القطاعات العاملة في السلطنة لتحقيق تجربة دفع استثنائية بواسطة حلولنا المبتكرة للمستفيدين من منتجات وخدمات المنصة. وتسهم الاتفاقية في تسريع وتسهيل الإجراءات والمعاملات المدفوعة عبر موقع الغرفة الإلكتروني وسيثري تجربة المنتسبين.

وتنصُّ الاتفاقية على تدريب عدد من موظفي الغرفة على إدارة وتشغيل النظام الجديد قبل بدء العمل به، وإطلاعهم على كافة التطورات الفنية والتقنية الحديثة في هذا المجال، وتزويد الغرفة بالتقارير والكشوفات التي توضح تفاصيل المبالغ المحصلة يوميا بصورة دورية، وربط جميع الخدمات بشبكة المدفوعات المحلية عمان نت (Oman Net) التابعة للبنك المركزي العماني.

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