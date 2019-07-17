أمريكا تستعد لموجة حر "غير مسبوقة"

واشنطن - الوكالات

تصل درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى معدلات خطيرة بحلول يوم الأربعاء المقبل، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر الملايين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن خطورة موجة الحر سترتفع بسبب مزيج بين رطوبة الهواء العالية ودرجة حرارة الجو الحارقة. ومن المحتمل أن تشهد مدن مثل شيكاغو وسانت لويس وواشنطن وفيلادلفيا ونيويورك وناشفيل وكانساس سيتي لفترة لا تقل عن ثلاثة أيام درجات حرارة تصل إلى 38 درجة تقريبا.

وسيكون الجو في ثلثي شرقي البلاد مشابه للساونا أو الحمام نتيجة ظاهرة القبة الحرارية والضغط العالي بالمنطقة وسترتفع درجات الحرارة إلى 7 درجات فوق المعدل الطبيعي، وقد لا يبدو هذا كثيرا، لكن نظرا إلى أن هذه الفترة هي الأشد حرارة خلال العام، فستتعدى درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض المناطق.

ووقعت كل من ولاية ميسوري وكذلك أجزاء من كنساس وإلينوي وأيوا تحت موجة الحر، حيث من المتوقع أن تتراوح مؤشرات الحرارة من 38 درجة إلى 44 درجة من الأربعاء إلى السبت.