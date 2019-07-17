مواجهات عربية ساخنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

كوالالمبور - الوكالات

أجريت، اليوم الأربعاء، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، شملت كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سوف تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر 2019 وحتى الـ 9 من يونيو 2020.

ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة منتخبنا العماني لنظيره القطري ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ومواجهة منتخب الأردن لنظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الثانية، والعراق والبحرين في المجموعة الثالثة، والسعودية وفلسطين واليمن في المجموعة الرابعة.







