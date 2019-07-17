رياض الفنون



د. ريم سليمان الخش | باريس

هدأ الجوّ فاشعلي يابروقُ

غير طقسٍ مدوّيٍ لا أطيقُ !!

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غير رعدٍ مرافقٍ لإنسكابٍ

فارتعاشٌ على الربا وشهيقُ

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أو كريحٍ تهزني حين تعوي

ألف ذئبٍ بكهف جوعي يحيقُ

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لستُ أرضى وليس للنأي بدٌّ

في رحيلٍ عن الثبات يُعيقُ

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فاقتلعني مهشما لجذوري

أو فدعني : لتربتي لا أتوقُ

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لاتساوم بعشبك ال...صار طقسا

إنه الآن عابدٌ صدّيقُ

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فابتعدْ لا أريده حول ناري

كحزامٍ يضيقُ ثمّ يضيقُ

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وغرامي له جرعة كفر

كيف يُرضي طقوسَه زنديقُ ؟!!

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لاتنادم مقامه دون سُكرٍ

لا صلاةٌ تشدني إذْ تفيقُ !!

//

فانزع الآن حبّه من عروقي

ليس أحلى من أن تُنقى العروق

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أنت وجدٌ بعمق عمق وجودي

أنت وهمٌ ولي به تصديقُ !!

//

فابتعد ياضياء روحي طليقا

ليس عتقا بل إنّه التحليقُ

//

لاتُراود لزوجة الجوّ عوما

نصف غوصٍ بغيمتي لا يليقُ!!

//

نصف ومض شعاعه لم يسعني!

لك خطّت قصيدها ذي الحروق

//

كلّ أرضٍ إذا استقرّت حرورا

صار فيها تصحرٌ وشقوقُ

//

ورياض الفنون لم يُعطَ إلا

لكفورٍ : بموقنٍ لا يليقُ

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آن للغيم أنْ يُساقَ بعيدا

حيثُ شكٌ وأنّةٌ وحريقُ !!

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إنْ بكى الطقسُ لا تخف ويكأني

لابتعادٍ مطوّلٍ لا أطيقُ

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هامش:

هنا أناقش أن الإبداع يحتاج لتربة قلقة وحب عميق مستقر لايحرّض ملكات الإبداع بل هو خطر عليه.