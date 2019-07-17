"النهضة للخدمات" ترعى "قادرون" لتوظيف ذوي الإعاقة



مسقط - الرؤية

تولَّت النهضة للخدمات رعاية ملتقى "قادرون" الأول، الذي احتضنه فندق جراند حياة مسقط، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. ويهدفُ الملتقى إلى إتاحة فرص تدريب وتوظيف لذوي الإعاقة؛ وذلك من خلال مساعدتهم في إقامة روابط مع مختلف الجهات الخدمية.

وترتكزُ المبادرة الأولى من نوعها -والتي طرحتها وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للمعوقين، على إدماج ذوي الإعاقة؛ باعتبارهم عنصرًا مساهمًا في التنمية كغيرهم من أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز قدراتهم ومهاراتهم. ومن المتوقع أن تُسهم المبادرة في توظيف 320 فردًا من ذوي الهمم في القطاع الخاص على مدى العامين المقبلين.

وتشكِّل رعاية ملتقى "قادرون" جزءًا من برنامج المسؤولية المجتمعية المؤسسية لشركة النهضة للخدمات، والذي يرتكزُ على ثلاث مجالات رئيسية: الرخاء الاقتصادي وتنمية القدرات الشخصية، والحفاظ على البيئة، وتحسين المجتمعات ومساعدتها.