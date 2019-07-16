مطعم جديد لـ"الحواس" في المنطقة التجارية بروي

مسقط – الرؤية

افتتحت الحواس، وهي سلسلة مطاعم وكافيتريات سريعة النمو باسم "حواسنا"، منفذها الرابع بالمنطقة التجارية في روي. وافتتح المتجر الجديد سيد منور علي شهاب تنغل رئيس جمعية الشباب المسلمين بولاية كيرالا في الهند.

وقال سي. كي. في. يوسف العضو المنتدب في شركة "الحواس" إن الشركة لا تتنازل أبدا عن الجودة والمذاق، وتقدم جميع أطباقها بأسعار معقولة. وسعداء حقًا بافتتاح متجرنا في منطقة روي لتلبية احتياجات العملاء الكرام في روي، مطرح، دارسيت، وادي كبير، مسقط وغيرها. وتمتلك الحواس قاعدة كبيرة من العملاء المخلصين ومطاعمها من المعالم الرئيسية في العديد من الأماكن في محافظة مسقط. وجميع هذه المنافذ لديها عملاء جاهزون في قائمة الانتظار من اللحظة التي يفتحون فيها أبوابهم. وتضم سلسلة المطاعم العديد من الموظفين المحترفين الخبراء في مجال المطاعم والضيافة. وتستخدم سلسلة المطاعم، التي لديها منافذ أخرى في مدينة السلطان قابوس والغبرة والخوض، بهارات فريدة مستوردة من سوريا وتركيا للحفاظ على المذاق الأصلي للأطباق التي تقدمها.

وتشتهر الحواس بتقديم الشاورما الشهية والدجاج المشوي والساندويتشات الخاصة والبرجر والمأكولات العربية والعصير الطازج، وتقدم خدمة الحواس للعملاء العمانيين والوافدين. وتخطط الحواس لإضافة "ركن حمية كيتو" في منفذ المنطقة التجارية في مرحلة لاحقة للعملاء المهتمين بالصحة. ونظام كيتو الغذائي هو خطة للأكل تتكون من 80 في المائة من الدهون وقليل من الكربوهيدرات. والمواد الغذائية الأساسية للحمية كيتو هي الأسماك واللحوم والبيض ومنتجات الألبان والزيوت والخضروات الخضراء. المعكرونة والأرز والحبوب الأخرى والبطاطا والفواكه ممنوع منعا باتا.