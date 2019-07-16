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"العز الإسلامي" يشارك في أسبوع العمل الاجتماعي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

"العز الإسلامي" يشارك في أسبوع العمل الاجتماعي

مسقط – الرؤية

شارك بنك العز الإسلامي ممثلا في دائرة الموارد البشرية في أسبوع العمل الاجتماعي الذي نظمته المديرية العامة للرعاية الاجتماعية، وتضمن مناشط وفعاليات متنوعة بهدف ترسيخ مفهوم العمل الجماعي والتطوعي وإرساء مبدأ المسؤولية الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع ومؤسساته من أجل توعية المجتمع والنهوض به .

وقدم موظفو بنك العز الإسلامي شرحا مفصلا لزوار المعرض عن آلية التوظيف المتبعة في البنك والفرص الوظيفية التي يجري الإعلان عنها وطرق التقديم فيها، وكيفية التواصل مع المستحقين والمستوفين للشروط ضمن منهج توظيفي شفاف يخضع لعدة معايير حتى تتحقق فرص العدالة للجميع .

وقال محمد البلوشي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: يعمل قسم الموارد البشرية من أجل أن تكون عملية التوظيف للبنك مستقلة ونزيهة وشفافة وتهدف إلى اختيار الأفراد الأنسب الذين يستوفون متطلبات المناصب ويثبتون قدرتهم على استيعاب ثقافة العمل المصرفي، فضلاً عن قدرتهم على إظهار القيم الأساسية لبنك العز الإسلامي أثناء العمل: وهي النزاهة والتميز والعمل الجماعي. كما اتخذ البنك خطوة إلى الأمام في مجال التوظيف من خلال إدخال مراكز التقييم المصغر للتوظيف الداخلي والتي تضمنت أنظمة المقارنات القائمة على الكفاءة (CBI)، وبناء على المواقف (SBI) فضلاً عن أنشطة التقييم القائمة على القدرات.

وأضاف البلوشي: إن المبادرات الاستراتيجية التي يضعها البنك تتميز بالدقة، وقبل وضع أية استراتيجية يجب أن نتأكد أن سيكون له تأثير على مستوى البنك والموظفين والمجتمع ومن أجل ذلك يواصل البنك نموه وتحقيق الأهداف الموضوعة من جانب مجلس إدارته.

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