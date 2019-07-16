"الموج مسقط" يكرم المشاركين في مسابقة صيد الأسماك

مسقط – الرؤية

تزداد شعبية مسابقة السيب السنوية لصيد الأسماك، والتي تقام بدعم من الموج مسقط، عاماً بعد آخر، وفق ما ظهر في حفل تكريم الفائزين الذي تم تنظيمه أمس في قاعة الموج للجولف، تحت رعاية صاحب السموّ السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد.

ويأتي تنظيم المسابقة السنوية كمبادرة مشتركة بين لجنة سنن البحر بولاية السيب ومكتب والي السيب ووزارة الزراعة والثروة السمكية وبدعم من الموج مسقط. وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة زيادة عدد المشاركين من 150 صياداً على متن 45 قارباً العام الماضي، إلى 251 صياداً شاركوا على متن 73 قارباً هذا العام، فيما زادت كمية الأسماك التي تم اصطيادها عن العام الماضي، من 1,050 كيلوغراماً إلى 1,940 كيلوغراماً هذا العام.

وتضمّن الحفل تكريم الفرق الفائزة باصطياد أكبر سمكة وأكثر كمية من الأسماك في كل قارب، بالإضافة إلى الفائزين في مسابقات الصغار للصيد والسباحة.

وقال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط،: سعداء باستمرار دعمنا لهذه المسابقة، التي تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة ولتعزيز جهود الشركاء المعنيين في مثل هذه المبادرات، فضلاً عن اهتمامنا بإيجاد مزيدٍ من الفرص للشباب العُماني للمشاركة في ممارسة مهنة الصيد التقليدي والسعي نحو استدامتها ليتسنى لهم نقلها للأجيال القادمة.

وأعرب المهندس سالم بن درويش الحسني، مدير دائرة التنمية السمكية بالسيب عن سعادته بتزايد شعبية مسابقة السيب لصيد الأسماك، الأمر الذي يعكس الإقبال الملحوظ على المُسابقة كل عام من خلال زيادة عدد المشاركين من الصيادين والهواة.