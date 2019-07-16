"اليقظة الدوائية" تختار السلطنة لاستضافة مؤتمرها السنوي 2020

مسقط - الرؤية

اختارتْ الجمعية الدولية لليقظة الدوائية (ISoP) في اجتماعها الأخير -الذي عُقِد بجنيف- السلطنة لاستضافة مؤتمرها السنوي للعام 2020.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة: إنَّ اختيار السلطنة لاستضافة المؤتمر العالمي يدل على المكانة التى صلت إليها السلطنة في مجال الخدمات الصحية والصيدلانية المقدمة، خاصة الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة للتأكد من ضمان فاعلية وسلامة ومأمونية الأدوية المتداولة.

وأوضح مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية أنَّ الجمعية الدولية لليقظة الدوائية هي جمعية مهنية غير ربحية مستقلة تُعنى بفاعلية ومأمونية الدواء، وتعمل على تشجيع وحث الدول لإجراء البحوث والدراسات المرتبطة باليقظة الدوائية، وتعزيز العلم والتعلم في هذا المجال. وقد درجت الجمعية على إقامة مؤتمرها السنوي بالتزامن مع الاجتماع السنوي لليقظة الدوائية الذي يُنظمة المركز الدولي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية، ويحضره ممثلون من مراكز التيقظ الدوائي الوطنية المنضوية تحت عضويته، والذي سبق واستضافت السلطنة أحد اجتماعاته الدورية الـ38؛ وذلك في العام 2016، علماً بأنَّ مؤتمر هذا العام للجمعية سوف يُعقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا بالتزامن مع الاجتماع الـ41 لمراكز التيقظ الدوائي الوطنية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه ما بين 300 و350 مشاركا يمثلون سلطات الرقابة الدوائية المعنية باليقظة الدوائية، والعديد من الشركات العالمية المصنِّعة للأدوية، بالإضافة للمنظمات والهيئات الدولية كمنظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الادوية الأوروبية؛ للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالآثار العكسية للأدوية، ورصدها وتحليلها وإيجاد الحلول اللازمة لتلافيها أو التقليل من حدتها.