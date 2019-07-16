أخر تطورات مقتل مدربا مغربيا بنادٍ رياضي بالسعودية

الرياض - الوكالات

قتل مساء أمس مدرب عربي في أحد الأندية الرياضية غرب العاصمة السعودية الرياض، وذلك إثر خلاف مع أحد المشتركين حديثاً بالنادي.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وفي تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية/ 29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية، بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض.

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، وهو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطت بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه.