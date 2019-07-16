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تعرف على الفوائد المذهلة لماء جوز الهند

الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:51 م بتوقيت مسقط

تعرف على الفوائد المذهلة لماء جوز الهند

أصبح ماء جوز الهند واحدة من المشروبات المفضلة لعشاق اللياقة البدنية. وهو لذيذ الطعم ومنعش، كما أنه مفيد للجسم. والأكثر من ذلك، أنه ممتلئ بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

ومن أهم الفوائد الصحية لماء جوز الهند وفقاً لموقع «orissapost» أن له خصائص مضادة للأكسدة، ومصدر جيد لفيتامين «ب» والبوتاسيوم، ويحتوي على الشوارد المنحلة بالكهرباء، والهرمونات النباتية المختلفة، والبروتينات، والأحماض الأمينية.

كما يحتوي ماء جوز الهند على عوامل الوقاية من السرطان التي تحمي خلايا الجسم من الأذى الذي تسببه الجذور الحرة. وهو مفيد لعلاج السكري من خلال تحسين السيطرة على الجلوكوز، حيث يعتبر مصدراً جيداً للمغنيسيوم، والذي قد يزيد قدرة الأنسولين على تصريف السكر في الدم، كما يساعد على منع تكون حصى الكلى من خلال البوتاسيوم، الذي يضطلع بعمل رئيسي في قلوية البول. كما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وخفض الكوليسترول وضغط الدم، ويقلل من خطر تخثر الدم في الأوعية الدموية، ويجدد سوائل الجسم وكهربائيته بعد التمارين الرياضية.

 

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