اعتقال باحثة تحمل الجنسية الإيرانية الفرنسية

طهران - الوكالات

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسین إسماعيلي، اعتقال الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول سبب اعتقالها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية احتفالات اليوم الوطني في فرنسا، 13 يوليو 2019

وقال المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تم اعتقال باحثة تحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية الفرنسية، وليس لدي معلومات عن سبب اعتقالها".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، إن إيران ألقت القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، مضيفة أن باريس لم تحصل بعد على "معلومات مرضية" عن وضعها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قوله: "السلطات الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها".

وأضافت: "لم نتلق ردا مرضيا على هذه الطلبات. تدعو فرنسا السلطات الإيرانية لتوضيح موقف السيدة عادلخاه وتكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير".