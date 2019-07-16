

د. ريم سليمان الخش | باريس

متعة الشعر أن تكون رغيفي

وعلى قمحك الشهي حروفي

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أن تذوق انزياحه شهد نحل

حطّ بالروض موغلا بالكشوف!

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غاص بالحسّ تائها في دوارٍ

مطلق الروح بانتشاءٍ شغوف

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مستحما من عطره ألف معنى

سابحا في مصبّه المكشوف

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لذة الشعر أن يصير عبيرا

بين صدر زهوره لا الرفوف !!

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باطلٌ كلّ ماخططت بمتني

دون كشفٍ مسطر من نزيفي

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أي ركنٍ لم تخترقه سهامي

قابل الطعن خاضعا للحتوفِ!!

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أي نظمٍ لم ينزف الروح حرفا

هو ضربٌ من الغلوّ السخيفِ

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أي شعر لم يبلغ الغيم سكبا

دامع الحرف قطره من مصيف

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يا انسكاباتٍ في المسام هلمي

برؤى الوحيّ خارج المألوف

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فاجئي العشب راعشا منك لما

تستفيضين لذة في الطفوف

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لاحدودٌ يضيق فيها خيالي

فرهابي من ضيقةٍ وسقوفِ!!

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شمس تبريز لا تضني إذا ما

جاءكَ الشعر نازفا من سيوفي

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فافتح الآن بابه لرماحي

ذاك غيضٌ وإنّها بالألوف

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وادخل الصرح كاشفا عن معانٍ

بك ظلّت حبيسة في الكهوف

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بانزياحٍ أو في تآويل نصٍ

يترك القلب غارقا بالوصوف

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ومجازٍ يسير بالبحر رهوا

ذاب كالملح في شفاه حروفي

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وعلى الثغر منجل من أغانٍ

جاع طيري وحان وقت القطوف

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يارغيفا وحوله الطير صلى

أطعم الآن قمحه من خفيف