د. ريم سليمان الخش | باريس
متعة الشعر أن تكون رغيفي
وعلى قمحك الشهي حروفي
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أن تذوق انزياحه شهد نحل
حطّ بالروض موغلا بالكشوف!
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غاص بالحسّ تائها في دوارٍ
مطلق الروح بانتشاءٍ شغوف
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مستحما من عطره ألف معنى
سابحا في مصبّه المكشوف
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لذة الشعر أن يصير عبيرا
بين صدر زهوره لا الرفوف !!
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باطلٌ كلّ ماخططت بمتني
دون كشفٍ مسطر من نزيفي
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أي ركنٍ لم تخترقه سهامي
قابل الطعن خاضعا للحتوفِ!!
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أي نظمٍ لم ينزف الروح حرفا
هو ضربٌ من الغلوّ السخيفِ
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أي شعر لم يبلغ الغيم سكبا
دامع الحرف قطره من مصيف
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يا انسكاباتٍ في المسام هلمي
برؤى الوحيّ خارج المألوف
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فاجئي العشب راعشا منك لما
تستفيضين لذة في الطفوف
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لاحدودٌ يضيق فيها خيالي
فرهابي من ضيقةٍ وسقوفِ!!
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شمس تبريز لا تضني إذا ما
جاءكَ الشعر نازفا من سيوفي
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فافتح الآن بابه لرماحي
ذاك غيضٌ وإنّها بالألوف
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وادخل الصرح كاشفا عن معانٍ
بك ظلّت حبيسة في الكهوف
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بانزياحٍ أو في تآويل نصٍ
يترك القلب غارقا بالوصوف
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ومجازٍ يسير بالبحر رهوا
ذاب كالملح في شفاه حروفي
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وعلى الثغر منجل من أغانٍ
جاع طيري وحان وقت القطوف
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يارغيفا وحوله الطير صلى
أطعم الآن قمحه من خفيف