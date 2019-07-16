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85 مستفيدا من برنامج "أوريدو" للتدريب الوظيفي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

85 مستفيدا من برنامج "أوريدو" للتدريب الوظيفي


 

مسقط – الرؤية
تبدأ Ooredoo برنامجها للتدريب الوظيفي على مدار 3 أشهر، ضمن التزامها بتمكين الشباب العُمانيين وتم تصميم البرنامج  لتدريب الطلاب العُمانيين الموهوبين من مختلف الكليات والجامعات في السلطنة.
وقال كُميل الموسوي، الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية لدى Ooredoo: تأكيداً لإيماننا التام بإمكانات الشباب العُماني الموهوب، سنُواصل الاستفادة من كافة الفرص الممكنة وتصميم البرامج التدريبية التي من شأنها تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل. وندرك أهمية هذه المبادرات ودورها في تجهيز الخريجين الجُدد وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبدء حياتهم المهنية. وسنعمل على نقل خبراتنا إليهم من خلال فريق المدربين لدينا ومديري العموم بما يضمن تعليمهم وتوجيههم وتدريبهم على أفضل نحو. كما أن إقامة البرنامج في مجمعنا ستتيح للطلاب التعرف على تحديات الأعمال اليومية وكيفية تطبيق الدراسة النظرية في الحياة الاحترافية الحقيقية. ونثق أن ذلك سيساعدهم ليكونوا قادة الأعمال في المستقبل وليسهموا في تقدم وازدهار السلطنة.
وبلغ عدد المتدربين منذ بداية العام الجاري 85 متدربا في مختلف دوائر وأقسام الشركة وتطمح Ooredoo لاستقبال المزيد من الطلاب والخريجين في برامجنا التدريبية الحالية والمستقبلية. ويجري تدريب الملتحقين بالبرنامج التدريبي في مجمع  Ooredooوبمركز البيانات والعمليات تحت إشراف قسم تطوير الموارد بالبشرية ومديري العموم بالشركة.
 

 

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