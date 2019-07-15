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المجد لجميزة حتحور

الإثنين 15 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

المجد لجميزة حتحور


فتحي مهذب | تونس

أنت تعلمين أن التفكير في الصيف
مكلف للغاية..وخطير أيضا..
مثل العدو على حبل بين غمامتين.
أو الدخول من خرم الابرة على حصان بالغ الأناقة..
أنت تعلمين أن ساقي مخيلتي مصابتان بعرج عابر..
وأن ضيوفا كثرا انتحروا فوق صخرة كتفي..
وآخر سيارة اسعاف مجنونة فرت من ثقوب رئتي الى رأسي ..
حيث تئن زيزان الميتافيزيق..
وينهال النسيان على رهائن الأمس.
أنت تعلمين أن التمثال الأشقر الذي قطع شحمة أذنيك..
الذي جر قاربك الى ربوة الهذيان.
الذي اختلس صفارة انذار الشمس.
سأحاول سحبه الى شقتي
لاعدامه ورمي جثته من شرفتي
المتلعثمة.
أنت تسبحين في دورتي الدموية
تسرقين الفضة من كيس خلاياي.
تقرصين الفهد النائم تحت شجيرة
قلبي .
ليلاحق غزلان ذكرياتي الجريحة.
أنت تعلمين أن ناسا من درب التبانة سيحتفلون برأسي المقطوع
سيكرمني موسيقار قبل حلول العتمة..
وذهاب نيزك العائلة الى المستشفى.
سيحلق هنود حمر فوق رؤوس الأشجار..
وتغني حتحور لشجرة الجميز.
المجد لزهرة اللبؤة.
لقمح المخيلة الذهبي.

 

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