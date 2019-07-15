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تهميش

الإثنين 15 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

تهميش


المهدي الحمروني | ليبيا

في النصوص الأخيرة افتقدتك
كثيراً ياحبيبتي
لم يكن يهُمّك انقطاع وحيك عني
وأنك كنت تحيلين الهوامش إلى متونٍ بأدنى تعقيبٍ حييٍّ وعاجل
وأنني حين أُلَمِّحُ إليك
يتحول الشطر إلى بيتٍ للقصيد
والنص إلى ديوانٍ مكتمل
والعنوان إلى غلافٍ ولوحة
لأنك تشكّلين الألوان الأساسية في قزح البراويز

كنت تعتزلين قرائتي يقينًا بنطاف تعاليمك في أمشاجها
كلّما قبّضتِني بصمةً مغموسةً في قلبي
ومعجونةً من دمي
ونمطاً لايلوي على تجاريب أخرى
ولاينهل من اقتباس تناص
ولايتلصّص في سِيَرٍ وتراجم
أعلّقه على حائطي للمتطفلين والمتربصة
للإستلهام والإقتيات والتغذّي
ثم أغفو بملءِ الجفون عن الشوارد
وأغفلُ عنها عاريةً من التعاويذ والتمائم
وآذنُ لبنات آوى لِتُغِير عليها في جُنح العتمة
مادامت سترويك
كحواريّين بعد صلبي
وحفظةٍ خلف
صعودي
للسماء

 

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