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"حماية المستهلك" تنفذ زيارة تفتيشية إلى ليما

الإثنين 15 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" تنفذ زيارة تفتيشية إلى ليما

مسندم – الرؤية

نفذت إدارة حماية المستهلك بخصب زيارة ميدانية تفتيشية في نيابة ليما التابعة لولاية خصب والتي تعد من المناطق الساحلية، حرصًا من الإدارة على توفير سوق استهلاكي آمن للمستهلكين.

وركزت الزيارة الميدانية على مراقبة ومتابعة أسعار السلع بمحلات النيابة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وعدم رفع الأسعار من قبل أصحاب المحلات التجارية وتوجيه النصائح الاستهلاكية لهم بما يخص السلع والنظافة العامة للمحلات التجارية، وكذلك طرق التخزين وفي هذا الإطار تم ضبط بعض السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك سلع لا يوجد عليها  قائمة أسعار.

واجتمع مدير الإدارة  محمد بن علي علات الظهوري بالشيخ محمد المعشري نائب والي خصب بنيابة ليما لمناقشة أوضاع أسعار السلع وتوجيه التجار إلى التقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك.

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