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"الإسكان" تصدر أكثر من 19 ألف سند ملكية

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الأحد 14 يوليو 2019 08:20 م بتوقيت مسقط

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

 

مسقط – الرؤية

 

حققت محافظة شمال الباطنة أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيراتشير خلال يونيو الماضي،  بحسب تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان. وجاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن وعدد الملكيات الصادرة، وفقاً لتصريح سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة.

وقال المخيني إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر يونيو الماضي بلغت أكثر من (159) مليون و(121) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من (5) ملايين و(753) ألف ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري (28534) تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

 

 

 

 وقال أمين السجل العقاري إن إجمالي قيمة عقود البيع خلال نفس الفترة بلغت أكثر من (68) مليون و(77) ألف ريال عماني من خلال (4146) تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من (3) ملايين و(115) ألف ريال عماني.

وأضاف المخيني أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت (909) تصرفات تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (651) تصرفا ثم محافظة مسقط بعدد (636) تصرفاً ثم محافظة الداخلية بعدد (514) تصرفاً ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (403) تصرفات ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (355) تصرفاً ثم محافظة الظاهرة بعدد (222) تصرفاً ثم محافظة ظفار بعدد (213) تصرفاً ثم محافظة البريمي بعدد (123) تصرفاً ثم محافظة الوسطى بعدد (91) تصرفاً للبيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد (29) تصرفاً للبيع.

 

 

وشهد يونيو الماضي إصدار (19564) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها (3695) سند ملكية بمحافظة مسقط و(3504) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3323) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(2793) سند ملكية بمحافظة الداخلية وإصدار (1975) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وإصدار (1327) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وإصدار (1039) سند ملكية بمحافظة الظاهرة وإصدار (728) سند ملكية بمحافظة ظفار وإصدار (578) سند ملكية بمحافظة البريمي وإصدار (316) سند ملكية بمحافظة مسندم وفي محافظة الوسطى تم إصدار (286) سند ملكية في حين بلغ إجمالي عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (4108) قطع أراضٍ على مستوى السلطنة منها (3323) قطعة أرض سكنية و(125) قطعة أرض سكنية تجارية و(40) قطعة أرض تجارية و(41) قطعة أرض صناعية و(574) قطعة أرض زراعية و(5) قطع للاستخدام الحكومي.

وأوضح أمين السجل العقاري أن قيمة عقود المبادلة خلال نفس الفترة بلغت أكثر من مليون و(555) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (31) ألف ريال عماني وذلك من خلال إبرام (112) عقد مبادلة كان نصيب محافظة الداخلية (20) عقداً وهي النسبة الأعلى على مستوى المحافظات.

وقال المخيني إن إجمالي قيمة عقود الرهن خلال شهر يونيو الماضي بلغت أكثر من (89) مليون و(488) ألف ريال عماني من خلال (1265) تصرفاً للرهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من (594) ألف ريال عماني وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة والتي بلغت (303) تصرفات.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة (57) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (35) متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (15) متملكاً ثم مواطنو دولة قطر بعدد (4) متملكين ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد متملكين اثنين وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بمتملك واحد فقط.

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