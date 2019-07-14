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السعودية والإمارات تساهمان في "إنقاذ الموسم الزراعي" بالسودان

الأحد 14 يوليو 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

السعودية والإمارات تساهمان في "إنقاذ الموسم الزراعي" بالسودان

 

عواصم - الوكالات

أرسلت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، سفينة مساعدات عاجلة إلى السودان هدفها "إنقاذ الموسم الزراعي" في البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية مستمرة.

وأوضحت الرياض على لسان مصدر مسؤول نقلت بيانه وكالة "واس" الرسمية: "امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان".

وأكد المصدر أن "هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان".

وبين أن "هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني".

وأضاف المصدر أن "الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة".

ويمر السودان بفترة تحولات كبيرة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، تأتي تزامنا مع أزمة اقتصادية مستمرة.

 

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