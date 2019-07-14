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"الأهلي" يصدر سندات بـ 20 مليون ريال عماني

الأحد 14 يوليو 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

"الأهلي" يصدر سندات بـ 20 مليون ريال عماني

 

مسقط – الرؤية

 

أغلق البنك الأهلي بنجاح إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 20 مليون ريال عماني من خلال الاكتتاب الخاص، حيث تُدرج السندات في سوق مسقط للأوراق المالية.

وتمت إدارة إصدار السندات الدائمة بنجاح من قبل فريق الاستثمارات المختص في البنك الأهلي وبالتعاون مع الممثل القانوني سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقال سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: يسرنا أن نعرب عن شكرنا للمستثمرين على ثقتهم كما نشكر المنظمين على توجيهاتهم السديدة لنا. إن إصدار هذه السندات سيساعد على زيادة تعزيز كفاية رأس مال البنك.

وواصل البنك الأهلي نموه خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2019، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13٪ ليصل إلى 2,386 مليون ريال عماني، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5٪ لتبلغ 1,693 مليون ريال عماني. كما أعلن البنك الأهلي عن زيادة بنسبة 5,1٪ في أرباح الربع الأول مقارنة بشهر مارس من عام 2018.

ومؤخراً، حصل البنك الأهلي على جائزة "أفضل بنك في عُمان" عن فئة البنوك متوسطة الحجم وذلك ضمن حفل توزيع جوائز عُمان للقطاع المصرفي والمالي لعام 2019 خلال قمة "العصر المصرفي الجديد"، كما حصل على جائزة "جودة الإفصاح" من سوق مسقط للأوراق المالية لعام 2019.

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