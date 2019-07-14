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التدريب على تقنيات ريشة العزف في "هواة العود"

الأحد 14 يوليو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

اختتمت الجمعية العُمانية لهُواة العود التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم برنامجها التدريبي في استخدام التقنيات المختلفة لريشة العزف على آلة العود، والذي استمر لمدة شهر، واشتمل على دروس نظرية وعملية لتمارين مُختلفة لريشة العزف، إلى جانب استعراض بعض المؤلفات الآلية القديمة والمعاصرة والتي تتطلب مهارات تكنيكية عالية في استخدام الريشة مثل: (اللونجا -  البولكا -  السماعيات) والإيقاعات المختلفة الشرقية، بهدف تنمية ثقافة العازفين المنتسبين للبرنامج  في تلك الجوانب وتمكينهم من عزف شتى القطع الموسيقية بأساليب متنوعة ومرنة في نفس الوقت.

وتمكن العازفون خلال البرنامج من استخدام الريشة والعزف على آلة العود بأريحية وبسهولة، وعزف مجموعة من القطع الموسيقية بشكل متناغم ومتناسق، مُبدين رضاهم عن ما تمَّ تقديمه في البرنامج وعن أسلوب المُدرب العازف العماني المبدع يوسف اللويهي، الذي يعتبر من العازفين المجيدين المتفردين بأسلوبهم الخاص وحاصل على ألقاب فنية متميزة في السلطنة رغم  صغر عمره، كما استطاع في فترة وجيزة تأليف العديد من المقطوعات الموسيقية التي نالت الاستحسان على المستوى الخليجي والعربي.

 

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