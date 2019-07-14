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دورة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشمال الباطنة

الأحد 14 يوليو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

دورة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشمال الباطنة

افتتحت صباح أمس بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة دورة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمشاركة عدد من منتسبي القيادة، وتستمر لمدة أسبوع.

وتشتمل الدورة على نبذة تعريفية بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الإجراءات والتعرّف على أنواع المخدرات وأضرارها على المجتمع وكيفية التعامل والتعرف على متعاطي المخدرات إضافة إلى طرق وضوابط تفتيش المضبوطين والمشتبه بهم.

كما ستشتمل الدورة على تطبيق عملي في كيفية تفتيش المركبات والأشخاص وكيفية التعرف على طرق وسائل التهريب وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع الموقوفين المتهمين في قضايا المخدرات.

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