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القوارب العمانية تقطع نصف منافسات طواف الإبحار الشراعي

الأحد 14 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

فريق النهضة مع البحار عبدالرحمن المعشري يواصل الصعود بحذر
٢٣ فريقا يمخرون عباب البحر


مسقط – الرؤية
اختتمت فرق عمان للإبحار المشاركة في الطواف الفرنسي للإبحار الشراعي النصف الأول من جولات هذا السباق السنوي الذي يطوف عددا من المدن الفرنسية لستة عشر يوماً، حيث لا زال الهدف المرسوم من المشاركة العمانية والمتمثل في الوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى ممكنا خاصة لفريقي "النهضة للخدمات" و"أي أف جي موناكو" بينما يركز الفريق النسائي "الطواف العربي للإبحار الشراعي" وفريق "عمان للإبحار" على اكتساب الخبرة وتنمية المهارات بمقارعة المحترفين المشاركين في سباق هذا العام.
وقال البحّار العُماني عبدالرحمن بن يونس المعشري من قارب النهضة للخدمات إن الفرق العمانية أكملت الآن سبعة أيام من السباقات المتواصلة التي تنوعت من الساحلية ذات المسافات الطويلة وتلك القصيرة التي تعد بدورها تحديا من نوع آخر لأنها تتطلب كمًا كبيرا من التركيز والقدرة على المناورة. وأشار المعشري إلى سعادته بمستوى الفريق لحد الآن، وعلى الرغم من أن الصعود لمراكز متقدمة في الترتيب العام صعب إلا أننا نبذل كل ما لدينا للوصول إلى إحدى منصات التتويج خاصة وأن الفرصة لا زالت ممكنة.
واختتمت الفرق 3 جولات في الساحل الفرنسي والتي بدأت من مدينة دنكيرك، تلتها جولة فيكامب، وآخرها جولة جولوفيل والتي خلصت بتقدم قارب "النهضة للخدمات" الذي يضم البحّار العُماني المتألق عبدالرحمن بن يونس المعشري إلى جانب المحترف الأولمبي ستيفي موريسون والبحّار كوينتين بونروي إلى المركز الخامس من الترتيب العام بفارق ثماني نقاط عن فريق "جولفي" الذي يحل في المركز الرابع.
وجاءت الصدارة بعد ختام الجولة الثالثة من الطواف فهي تحت سيطرة فرنسية ففي المركز الأول حل فريق "بيجافلور" الفرنسي يليه فريق "بوجولات" وثالثا فريق "ريسيو"، وحل الفريق العماني قارب "أي أف جي موناكو" في المركز السابع وسط محاولات كبيرة من قبل البحارة من مواصلة التقدم والاقتراب من المراكز الأولى ويضم هذا الفريق البحّار حسين بن سعيد الجابري والبحّار المخضرم بيير بينك وكورنتين هورو، بينما وتمكن الفريق النسائي من الصعود للمركز الثامن عشر من الترتيب العام ويضم كل من البحّارة المتألقة ابتسام بنت سالم السالمية ومروة بنت سالم الخايفية وتماظر بنت يوسف البلوشية إضافة إلى ربّانة القارب أودري أوجيرو والبحّارة مايلن لميتر، أما فريق "عمان للإبحار" الذي يقوده أكرم بن عديم الوهيبي وهيثم بن سيف الوهيبي وياسر ين سالم الرحبي ورعد بن خميس الهادي فقد حافظ على ترتيبه في المركز الثاني والعشرين.

 

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