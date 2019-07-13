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حملة لاستدعاء 195 سيارة "سوبارو ليجاسي وأوت باك"

السبت 13 يوليو 2019 09:10 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 195 سيارة "سوبارو ليجاسي وأوت باك"

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع المشاريع العمانية الخليجية حملة لاستدعاء 195 سيارة من نوع "سوبارو" (ليجاسي وأوت باك) طراز 2014 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JF2SJ95C0DG022219) إلى (JF2SJ98DXFG198993).

ويأتي الاستدعاء بسبب إمكانية تعرض شرائح دافع مادة النفخ للتغير بمرور الوقت، مما يؤدي إلى الاحتراق بصورة مفرطة في حالة انفجار الوسادة الهوائية، وسيؤدي ذلك إلى تمزق جسم النافخة عند انتفاخ الوسادة الهوائية، وبناءً على ذلك سيتم استبدال نافخة الوسادة الهوائية للراكب الأمامي على المركبات المتضررة بواحدة جديدة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات حرص الهيئة على الحفاظ على سلامة المستهلك وتوفير الحماية له، وتأتي استمراراً للجهود التي تقوم بها في مراقبة الأسواق العمانية والتأكد من جودة منتجاتها.

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