توحيد إداري وتشغيلي بين "مواصلات" و"العبارات" لتطوير الأداء

مسقط - الرؤية

بدأت مجموعة أسياد العمل على توحيد عدد من الجوانب التشغيلية والإدارية، والتي تشمل أقسام خدمة العملاء والعقود والمشتريات والموارد البشرية ونظم المعلومات والمالية والشؤون القانونية وغيرها من الأقسام ذات الصلة، بين شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" والشركة الوطنية للعبّارات، في خطوة نوعية تهدف إلى خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتقديم منتجات متكاملة بغية الوصول لأفضل المعايير والممارسات في خدمة العملاء.

وقال المهندس عبد الرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد إن ذلك التوحيد يأتي تجسيداً لتوجه أسياد في الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية وتحسين العمليات من خلال تكامل عمليات المجموعة والذي من شأنه أن يعزز مكانة أسياد التنافسية وتمكين السلطنة كمركز لوجيستي، كما سيخلق مزيداً من فرص النمو والتطوير الوظيفي والمهني للموظفين في المجالات التي سيتم فيها التكامل واكتساب مهارات وخبرات إضافية في المجموعة.

ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرّة التي تبذلها أسياد لتعزيز أطر التكامل في قطاع الخدمات العامة وفق خطة عمل منهجية شرعت المجموعة بتنفيذها على مدار الثلاث سنوات الماضية. وقد سبق وأن اتخذت المجموعة خطوات أولية أثبتت نجاحها وفعاليتها، مثل تقديم خدمات متكاملة للمسافرين تربط الحافلات بالعبارات وتأسيس مركز الاتصال الموحّد، بهدف تقديم سلسلة إمدادات متكاملة من الخدمات كمنتج واحد.