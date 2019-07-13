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6% نموا بالائتمان الممنوح إلى 25.6 مليار ريال عماني

السبت 13 يوليو 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

6% نموا بالائتمان الممنوح إلى 25.6 مليار ريال عماني

مسقط - العمانية

كشفتْ أرقام الميزانية المجمَّعة للقطاع المصرفي -الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية- ارتفاعَ إجمالي الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 6ر25 مليار ريال عماني، في نهاية أبريل 2019، مُسجِّلا نموًّا بنسبة 6 بالمائة، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من العام 2018.

وضِمن الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 4ر4 بالمائة، ليصل إلى 4ر22 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46 بالمائة، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 1ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5ر5 بالمائة، و4ر3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019، مسجلًا نموًّا بنسبة 8ر4 بالمائة، وسجلت ودائع القطاع الخاص نموًّا بنسبة 9ر3 بالمائة لتصل إلى حوالي 6ر14 مليار ريال عماني.

ويُشير توزيع القطاع لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 4ر50 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية، بحصة بلغت 6ر29 بالمائة و6ر17 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة، فتوزعت على قطاعات أخرى.

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