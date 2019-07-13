250 ألف ريال من "الأهلي" للفائز بـ"الوفرة"

مسقط - الرؤية

احتفل البنك الأهلي تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ جنوب الباطنة، وبحضور الرئيس التنفيذي للبنك، وجمع من كبار مسؤولي البنك، وكوكبة من كبار العملاء مع البنك، بإجراء السحب على الجائزة نصف السنوية لحساب الوفرة، وذلك في ولاية بركاء.

وفاز أحد عملاء فرع الخوض بالجائزة البالغ قيمتها 250,000 ريال عماني (راتب مدى الحياة)، فيما فاز آخر من فرع بركاء، وثالث من فرع عبري بالجائزة الخاصة البالغ قيمتها 10,000 ريال عماني لكل منهما.

وقال منير بن أحمد البلوشي، مساعد المدير العام لإدارة الفروع بالبنك الأهلي: الوفرة تعني مزيدا من العطاء والسخاء والنماء، كما أنّها تجسيد للوعود التي قطعها البنك الأهلي على نفسه ولالتزامه بتعزيز تجربة وخبرة العملاء. وإلى جانب الجوائز الشهرية والأسبوعية والجوائز الخاصة، قام البنك الأهلي بمضاعفة جائزة (راتب مدى الحياة) من خلال توفير فرصتين للفوز بهذه الجائزة البالغ قيمتها 250,000 ريال عماني لتكون مرة في منتصف العام وآخرى في نهاية العام.