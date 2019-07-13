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بنك مسقط يخصص حزمة حصرية من الجوائز لعملاء الحساب

إقبال واسع للاستفادة من تسهيلات ومميزات حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية

السبت 13 يوليو 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

إقبال واسع للاستفادة من تسهيلات ومميزات حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية

 

مسقط - الرؤية

تتواصل الحملة التسويقية التي أطلقها بنك مسقط بنجاح عبر كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتعريف بالمزايا والتسهيلات المصرفية التي يقدمها حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية وإتاحة الفرصة للاستفادة منها.

وقال عبد الناصر الرئيسي، نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: سعداء بالنجاح الذي يحققه حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية وإقبال الزبائن على الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها الحساب الذي يشهد نمواً كبيراَ مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التطوير المستمر وإضافة العديد من المزايا والخدمات التي تقدم قيمة مضافة لزبون الجوهر وتوفر لهم أسلوب حياة فريدة وحصرية.

وأوضح الرئيسي أنّ الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية مخصص لفئة معينة لذلك أطلقنا الحملة التعريفية بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بشكل مفصل عن المزايا والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لزبائن الجوهر وفرصة الفوز بالجوائز المخصصة لزبائن الجوهر ضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، حيث يمكن لكل الذين تبلغ رواتبهم الشهرية 1000 ريال عماني فما فوق أو لديهم ودائع توفير 10000 ريال عماني فما فوق الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية.

ويستهدف الجوهر العديد من فئات المجتمع سواء العاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث تم تنظيم عدد من المسابقات واللقاءات والفعاليات لتعزيز التواصل مع الجمهور بشكل عام ومع زبائن البنك بشكل خاص، وقد حققت المسابقات نجاحا في زيادة التفاعل مع الزبائن وسيكون هناك 5 فائزين سيحصل كل منهم على 100 ريال عماني كل أسبوع خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

ويوفر حساب الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية تجربة مصرفية مميزة تهدف إلى تعزيز الخدمات والتسهيلات المصرفية وتقديم المنتجات بطريقة مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، حيث يستهدف الجوهر فئة معينة من الزبائن ، وهو عبارة عن خدمة مصرفية تعد الأولى من نوعها بالسلطنة وتتميز بثلاث خصائص اساسية هي السهولة والتجربة والتقدير ، وتعد بطاقة الجوهر فيزا البلاتينية الائتمانية التي يقدمها البنك لزبائن الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية مفتاحا إلى عالم من الخدمات الحصرية التي صممت لتوفير السهولة والخصوصية وبمميزات من بينها أنّها تقبل في كافة دول العالم مع مجموعة من  الخدمات والمزايا.

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