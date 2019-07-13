قريات تسدل الستار على منافسات "شجع فريقك".. والحضور الجماهيري أبرز مشاهد نهائي البطولة

< خالد العادي: "قريات" بلا مديونيات.. و"إدارة المداخيل" كلمة السر

الرؤية - وليد الخفيف

رعى المكرم السيد هلال بن مسلم البوسعيدي عضو مجلس الدولة، نهائي بطولة "شجع فريقك" لنادي قريات، بين فريقي اتحاد الساحل واتحاد الحيل، بحضور عضوي مجلس الشورى للولاية، ورئيس اللجنة المشرفة على برنامج شجع فريقك محمد بن سليمان اليحمدي، وخالد العادي رئيس نادي قريات، وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء الفرق الأهلية بالولاية، وعدد من الإعلاميين لتغطية الحدث.

وابتسمتْ ركلات الترجيح لفريق اتحاد الساحل ليحسم النتجية لصالحه 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ حيث استهل اتحاد الساحل التسجيل عبر نجمه عصام البارحي، قبل أن يرد اتحاد الحيل بهدف التعادل بعد خمس دقائق فقط.

وحظِي اللقاء بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات ملعب قريات عن آخره، في مشهد رائع يعكس نجاح البطولة، كما كان الحضور لافتا لرابطة مشجعي الفريقين؛ فاللون الأصفر ملأ جنبات مدرج بالكامل لمؤازرة الحيل، مقابل اللون الأحمر الذي كسا الجانب الأيسر المساند للساحل.

واضطرت أعداد كبيرة من الجماهير لمتابعة المباراة من خارج أسوار الملعب بعدما امتلأ عن آخره في مشهد قلما نجده في المسابقات الرسمية. وجاء الشوط الأول متكافئا بين طرفيه، فبذل الفريقان خلاله جهودا كبيرة، قبل أن يتراجع مستوى الأداء البدني في الشوط الثاني الذي شحت فيه الفرص الحقيقية على المرميين.

ونجحتْ البطولة في غرس الأخلاق الرياضية العالية، فخلت المباراة من الخشونة، وتحلى اللاعبون بمظاهر اللعب النظيف، كما كانت كلمات التهاني بينهما سائدة عقب اللقاء لدليل آخر على رقي طرفي النهائي. وأقام اتحاد الساحل ممرا شرفيا لمنافسه الحاصل على المركز الثاني اتحاد الحيل، وقام الأخير بعمل المشهد نفسه لمنافسه، في دلالة أخرى على تحقيق البطولة لغايات وأهداف أبعد من التنافس، مفادها السلوك الرياضي القويم، والأخلاق العالية. كما كان سلوك جماهير الطرفين لافتا عندما قاما بتنظيف مدرجاتهم عقب اللقاء؛ تنفيذا للائحة التنظيمية للبطولة، واستكمالا لمشهد الأخلاق الرياضية الذي جاء على أرضية الميدان.

وأشاد رئيس نادي قريات خالد العادي بالمستوى الفني للفريقين، مُوجِّها التهنئة لفريق اتحاد الساحل على الفوز، متمنيا لفريق اتحاد الحيل حظا أوفر في قادم الاستحقاقات، مشيرا إلى أنَّ الطرفين سيكملان مشوار البطولة في مسقط، متمنيا لهم التوفيق. وقال العادي: ينضوي تحت مظلة النادي 32 فريقا أهليا كانوا مشاركين في دوري الدرجة الأولى والثانية للنادي. أما بطولة شجع فريقك، فشارك بها ثماني فرق بسبب نظام خروج المغلوب. وأضاف: نجاح البطولة يعكس العمل الكبير لكل أبناء ولاية قريات وليس مجلس الإدارة فقط. الجميع قام بدوره ومسؤوليته والشكر لوزارة الشؤون الرياضية، ورئيس اللجنة على جهودهم الكبيرة التي أفضت لنجاح المسابقة.

وقال محمد بن سليمان اليحمدي رئيس لجنة شجع فريقك: الحضور الجماهيري الكبير كان السمة المميزة للبرنامج. روابط المشجعين والحضور الكبير الذي ملأ جنبات الملعب وخارجه يحمل معاني كبيرة. علينا أن نواصل العمل لآفاق أرحب وأوسع بما يفضي إلى خدمة شباب عمان والرياضة المجتمعية التي تضعها الوزارة كأولوية. وامتدح اليحمدي المستوى الفني للفريقين وأشاد بالتنظيم واصافا إياه بالراقي، موجها الشكر لمجلس إدارة نادي قريات وأبناء الولاية الذين كانوا شركاء فاعلين في نجاح البرنامج.

وقال الحكم الدولي فهد الصبحي: ختام رائع لبطولة ناجحة. الحضور الجماهيري الكبير يعكس النجاح. لقد كانت ليلة كروية رائعة تضمنت سلوكيات حضارية من اللاعبين والجماهير الغفيرة. وأشاد الحكم الدولي السابق عبد الله الهلالي بمستوى التحكيم في البطولة، ممتدحا الأداء التحكيمي لطاقم المباراة النهائية بقيادة عبدالله الشماخي ومساعديه، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بنجاح التنظيم وتميز الأداء الفني.

وشهد نادي قريات في الآونة الاخيرة تطورا كبيرا على كافة المستويات؛ فالتطور لمس البنية الأساسية، والاهتمام كان ظاهرا بالاستثمار بقصد تعزيز بنود الموازنة، تزامنا مع مسعى حثيث يحمل هدفا مفاده أن يكون النادي حاضنا للشباب، فاتحا أبوابه لممارسة كافة ألوان النشاط لمختلف الفئات العمرية.

وأولتْ الإدارة الحالية اهتماما كبيرا بالأنشطة الثقافية والفنية بجانب الرياضية؛ فأسست "المرسم"، وزوَّدته بكل احتياجاته؛ فكان وسيلة مثلى لإبداعات الشباب، ووضعت على جدران المرسم لوحات تعكس الابداع والموهبة. كما أقام النادي صالة رياضية مجهزة للياقة البدينة، وتم تزويدها بمختلف الأجهزة الرياضية، وتعاقدت الإدارة من إخصائي رياضي لإدارتها، وتقديم خدمة متميزة لأبناء الولاية. وتضمنت مشروعات البنية الأساسية للنادي كذلك: قاعة للاجتماعات وتنفيذ حلقات العمل، ومركز إعلامي مجهز بكافة الوسائل، وحوض سباحة قيد الإنشاء، وقاعة ترفيه تحت الإنشاء أيضا، وصالة لإصابات الملاعب والطب الرياضي، ومركز نسائي رياضي اجتماعي وثقافي منفصل، ليتح أمامهن الفرصة لممارسة الأنشطة بسهولة ويسر، وجارٍ العمل أيضا على إقامة ملاعب للأطفال ومشروع البطاقة الخدمية، والنادي الاجتماعي الذي يمكِّن مرتادي النادي من قضاء وقت طيب في ممارسة كافة ألوان النشاط.

وقال خالد العادي رئيس النادي في حديث لـ"الرؤية": لقد أولت الإدارة اهتماما كبيرا بإقامة مشروعات الاستثمار لتعزيز الموارد المالية للنادي؛ لذا تم إنشاء 36 محلا بسور النادي، مشيرا إلى أن البطاقة الخدمية ستعزز أيضا مصادر الدخل. وحول ماهية البطاقة الخدمية، قال: قيمتها 10 ريالات، نظير الاستفادة من كل مرافق النادي؛ مثل: المكتبة وحوض السباحة وصالة اللياقة البدينة وصالة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والمرسم، فضلا عن الاستفادة بتخفيض 5% إلى 10% لحاملي البطاقة عند التعامل مع بعض الشركات التجارية والمحلات والمراكز الطبية الخاصة وبعض شركات السيارات. حصلنا على موافقات من عدد من الشركاء، وسوف تدشن الأسبوع المقبل تزامنا مع تدشين المكتبة، والعمل جار والأفكار متواصلة نحو هدف يرمي لبناء نادٍ نموذجي.

وأضاف: لدينا مشروع جديدة مثل تغيير الاضاءة للملعب المعشب وبناء مدرجات من الجهة الثانية، ومدرجات لملعب الترتان، وبناء شكن للاعبين. كلها مشروعات ذات كلفة مالية ليس كبيرة والمجتمع في الولاية مساهم جيد معنا على إنجازها.. وتابع: تم إنشاء مسجد كبير في النادي، وقاعة اجتماعات، ومرافق أخرى للاعبين تزامنا مع صيانة باقي المرافق.. ثلاث سنوات من العمل منذ أن تولي المجلس مهمته، أنا محظوظ بالإدارة الحالية وبتكاتف الجميع معنا. وزاد: حصلنا على المركز الثالث على مستوى السلطنة في مسابقة الكأس الغالية للشباب. شاركنا في شتى المسابقات لمختلف الفئات السنية. نادي قريات لا يعاني من أي مديونية رغم أن دخلنا السنوي 43 ألف ريال من قبل وزارة الشؤون الرياضية. سمنضي قدما لتعزيز الموارد في تلك المرحلة. ووجه رسالة لرؤساء الأندية قائلا: بإمكانكم أن تمارسوا في أنديتكم مختلف الألعاب والرياضات حتى لو كان دخلكم المالي قليلا، عن طريق حسن إدارة الأموال. الآن لدينا دخل من 12 محلا تجاريا، وجارٍ الاستفادة من 36 محلا أخرى لتعزيز الموازنة. الدخل لن يكن عائقا أمام تحقيق هدف سامٍ وهو أن يكون النادي حاضنا للشباب.