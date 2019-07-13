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زلزال خفيف يضرب القاهرة

السبت 13 يوليو 2019 01:00 م بتوقيت مسقط

زلزال خفيف يضرب القاهرة

القارهة – الوكالات

قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أحمد بدوي، إن الشبكة سجلت هزة أرضية بقوة 2.7 حسب مقياس ريختر في محافظة القاهرة، مساء يوم أمس الجمعة.

وأضاف بدوي، أن موقع الهزة الأرضية، التي حدثت في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بشعورهم بهزة أرضية أو زلزال، وذلك في مناطق متفرقة من محافظة القاهرة، من بينها التجمع ومدينة نصر.

 

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