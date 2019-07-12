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أول تعليق من الإمارات على زيارة أمير قطر لأمريكا

الجمعة 12 يوليو 2019 01:46 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من الإمارات على زيارة أمير قطر لأمريكا

أبوظبي - الوكالات

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن "جاءت بعكس المرجو منها" وأن "الانسلاخ عن المحيط مكلف".

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها في حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، أن "شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".

وأضاف قرقاش "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد".

واختتم تغريدته بالقول: "سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

  وتأتي تغريدات قرقاش عقب تغريدات لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وصف فيها زيارته إلى واشنطن بالحدث الهام في تاريخ الصداقة بين البلدين.

 

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