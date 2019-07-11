الخميس, 11 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. علوم
  4. عرض الخبر

حدث فلكي نادر بالسعودية .. ظل الكعبة يختفي

الخميس 11 يوليو 2019 05:12 م بتوقيت مسقط

حدث فلكي نادر بالسعودية .. ظل الكعبة يختفي

مكة المكرمة - الوكالات

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة تعامد الشمس للمرة الثانية والأخيرة في 2019، الثلاثاء المقبل على الكعبة.

وحدث تعامد الشمس الأول هذه السنة 2019 أثناء حركة الشمس الظاهرية، وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايور الماضي، ومن المفترض أن تتعامد مرة أخرى على الكعبة في مايو 2020.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، لصحيفة "سبق" السعودية، إن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم الثلاثاء 16 يوليو تعامد الشمس الثاني (الأخير) على الكعبة هذه السنة 2019.

وأوضح أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال، وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة التي يختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة الـ12:27 ظُهرًا بالتوقيت المحلي (9:27 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ولفت المسؤول الفلكي إلى أن سبب تعامد الشمس فوق الكعبة يعود إلى ميلان محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

وتابع: "الجنوب يشهد هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة، تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية، وهي المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي".

وأضاف: "أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه الصحيح نحو القبلة، خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق كافة التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي، وبمراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية".

وأشار إلى أنه تستخدم ظاهرة التعامد في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضًا على كروية كوكبنا.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يناير 2016

السلطنة على موعد مع اصطفاف فلكي "نادر".. و5 كواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة

المزيد

23 فبراير 2019

من يكتفي قد يختفي

المزيد

03 يناير 2017

حينما يختفي العرب!

المزيد

10 يناير 2019

مفاجأة إل جي..تلفزيون يختفي إذا توقفت عن مشاهدته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

توحيد الجوانب التشغيلية والإدارية بين "مواصلات" و"الوطنية للعبارات"

الاقتصاد - محلي

معاقبة سائق "مواصلات" بالسجن لمدة 7 سنوات و3.4 مليون درهم دية

المحليات - أخبار

"الصحة" تستجيب لـ"الرؤية": خطط لتخفيف زحام مراكز فحص اللياقة الطبية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ديم": محفظة الرسوم الجديدة تسدد قرض "اليسر" وتموّل توسعات الشبكة

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة