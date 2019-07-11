تفاصيل محاولة اقتحام قصر ملكة بريطانيا

لندن - الوكالات

كشفت صحيفة "The Sun" عما وصفته بالاختراق الأمني الكبير، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت مساء أمس رجلا تسلل إلى قصر باكنغهام، وكان على بعد أمتار من مخدع الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن حادثة تسلل الشاب البالغ من العمر 22 عاما حصلت الساعة 2:00، حيث تسلل المجهول إلى باحات قصر باكنغهام وقرع الأبواب وكان مصمما على الدخول، ولحسن الحظ كانت جميع الأبواب مغلقة.

واعتقلت الشرطة البريطانية الشاب المجهول بعد أربع دقائق من اختراقه السياج المحيط بالقصر.

وذكرت الصحيفة أن المتسلل وصل إلى أبواب القصر، فيما كانت الملكة نائمة في غرفتها، "وبقي طليقا بضع دقائق قبل أن تعتقله الشرطة".

وأكدت الشرطة البريطانية أن الحادثة ليست محاولة إرهابية، مشيرة إلى أنه لم يعثر على أسلحة بحوزة الشاب المتسلل.