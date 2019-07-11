يلوذ في صمت غريب

هلال الشيادي | سلطنة عُمان
متربصا في السطر بالمرصادِ
يحصي تعثر أحرفي ومدادي
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عيناهُ لا تريان غير خطيئةٍ
ماذا أقولُ للؤمه المعتادِ
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وأصيح من عمق الفؤاد، وإنه
يصغي له؛ لكنْ بغير فؤادِ
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مرتّ على عينيه كل جميلةٍ
فيرى القبيح بها ولم يكُ بادي
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ويرى جوادي مسرعا بعنانه
وتراه منتظرا لكَبْوِ جوادي
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أعمى عن الألوان؛ ليس بناظرٍ
في الصفحة البيضاء غيرَ سوادِ
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ويلوذ في صمت غريب كلما
أعلو، وإن أخطأتُ بات ينادي
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ما حيلتي؛ كل الكلام قد انتهى
أنا عاجز حقا مع الحسادِ
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حسدُ القلوب تأججت نيرانها،
والنار آخرها تراب رمادِ
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ذرهم فإنك في المدى جبلٌ، وهم
وادٍ؛ وأين الطود؟ أين الوادي؟