يلوذ في صمت غريب

هلال الشيادي | سلطنة عُمان

متربصا في السطر بالمرصادِ

‏يحصي تعثر أحرفي ومدادي

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‏عيناهُ لا تريان غير خطيئةٍ

‏ماذا أقولُ للؤمه المعتادِ

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‏وأصيح من عمق الفؤاد، وإنه

‏يصغي له؛ لكنْ بغير فؤادِ

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‏مرتّ على عينيه كل جميلةٍ

‏فيرى القبيح بها ولم يكُ بادي

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‏ويرى جوادي مسرعا بعنانه

‏وتراه منتظرا لكَبْوِ جوادي

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‏أعمى عن الألوان؛ ليس بناظرٍ

‏في الصفحة البيضاء غيرَ سوادِ

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‏ويلوذ في صمت غريب كلما

‏أعلو، وإن أخطأتُ بات ينادي

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‏ما حيلتي؛ كل الكلام قد انتهى

‏أنا عاجز حقا مع الحسادِ

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‏حسدُ القلوب تأججت نيرانها،

‏والنار آخرها تراب رمادِ

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‏ذرهم فإنك في المدى جبلٌ، وهم

‏وادٍ؛ وأين الطود؟ أين الوادي؟