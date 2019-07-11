الخميس, 11 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. عمان
  3. الدولة والشورى
  4. عرض الخبر

"اجتماعية الدولة" تناقش مع مسؤولي "البيئة" برامج التوعية بمخاطر التلويث البحري

الخميس 11 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

2
3
4
1

مسقط - الرؤية

 

عقدتْ اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافتْ اللجنة -خلال الاجتماع- سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وعدد من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترحها حول "مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏74).

واستعرضتْ اللجنة معهم عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ منها: جهود الوزارة في مجال برامج التوعية بمخاطر التلويث البحري، والإجراءات المنظمة للعمل، واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات القياس والجاهزية المؤسسية، والإستراتيجيات والتشريعات والقوانين، إضافة للمقترحات العملية في الحد من التلويث البحري.

وجرى خلال الاستضافة مناقشة مدى انتشار حوادث التلويث البحري بالسلطنة، والمخاطر المترتبة عليها، والإجراءات والمقترحات للحد منها، ومستوى التفعيل التشريعي للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ومدى كفاية التشريعات الوطنية النافذة في مجال التلويث البحري، ومقترحات الوزارة لمعالجة التحديات في هذا المجال.

وضمَّ وفد وزارة البيئة والشؤون المناخية كلًّا من: المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة، والدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير دائرة التفتيش والرقابة البيئية والمكلف بأعمال مدير عام الشؤون البيئية، ومحمود بن محمد البوسعيدي المكلف بأعمال مدير الدائرة القانونية بالوزارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 يناير 2018

"اجتماعية الدولة" تناقش مع مسؤولي "التربية" برامج حماية الأطفال من الحوادث

المزيد

08 يوليو 2019

"اجتماعية الدولة " تبحث مع مسؤولي "الزراعة" جهود الحد من التلوث البحري

المزيد

23 أبريل 2018

التوعية بمخاطر الطلاق في ندوة اجتماعية بجعلان بني بوحسن

المزيد

22 يناير 2018

"اجتماعية الدولة" تناقش مع مسؤولي "الشؤون الرياضية" تطوير خدمات الأندية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الصحة" تستجيب لـ"الرؤية": خطط لتخفيف زحام مراكز فحص اللياقة الطبية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ديم": محفظة الرسوم الجديدة تسدد قرض "اليسر" وتموّل توسعات الشبكة

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

بلدية مسقط تدرّب 710 من مشرفي الأغذية في المنشآت المعنية بالصحة العامة

المحليات - أخبار

الشرطة تحذر من ترك السيارات في حالة تشغيل أثناء التسوق

المحليات - شرطة

انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة