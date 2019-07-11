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بل هو أكبر

الخميس 11 يوليو 2019 12:01 ص بتوقيت مسقط

بل هو أكبر
فاطمة الحارثية

فاطمة الحارثية
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بل هو أكبر لوقت آخر.. وإن طال

 

فاطمة الحارثي

"السلام لا يعني غياب الصراعات، فالاختلاف سيستمر دائما في الوجود. السلام يعني ان نحل هذه الخلافات بوسائل سلمية عن طريق الحوار، التعليم، المعرفة، والطرق الإنسانية"

دالاي لاما

وسائل البقاء كثيرة غير أن التعليم يبقى الأعلى في الهرم ودون منافس، وفي ظل العولمة أصبح لوسائل الاتصال بنية واختلاف يعتمد على أهمية وجوهر المعلومات التي يُراد نشرها ونطاق التأثير والتغطية. 

إن أجهزة وأدوات الإعلام والاتصال المختلفة تترجم الأحداث المختلفة على هيئة معلومات مقروءة ومرئية والكثير من الأخبار العلمية والعملية في تجدد وتباين سريع مع مناحي الحياة المختلفة، وتصلنا باجتهاد اهل القلم والفنون المختلفة كالرسم والتصوير والاشغال اليدوية. مع سرعة تدفق وتنوع الاخبار والتطور لوسائل الاخبار والتعليم أدرك المجتهدين في إيصال الخبر او ربط الجمهور مع الاحداث ان القراءة وحدها لا تكفي واللغة الجامدة للنصوص الكتابية لا تفي حق جوهر الاحداث وابعاده وتشعباته كما وإنها في الغالب لا تلمس قلب القارئ وفكرة الا ما ندر من انامل موهوبة وملهمة ومتمكنة لغتا وصياغتا، فحملوا الأمانة وطوروا وسائل أخرى إنسانية وفكرية وعملية تتيح المجال لتدارس المواضيع والمعلومات المختلفة بانسياب، فأقاموا الندوات السنوية وورش العمل ومجالس الحوار بل وزادوا على ذلك المخيمات الشبابية ولطلاب العلم والمجتمع والمؤسسات ذات الأثر في نهضة ومسيرة فكر النهضة العمانية والعربية وزادوا على ذلك الاستثمار الراقي والايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.  انها عزيمة قصدت الاثراء لكافة المجالات ولجميع الاعمار دون تميز أو تحيز.

إن لغة إيصال المعلومات والأحداث من حولنا بالغة الأهمية والحساسية لأنها محكومة بإدراك المتلقي وما يتبعه من فعل أو رد فعل، إنها تضع خارطة للعلاقات بين الشعوب وبين أفرادها من سلام أو عداء او استحسان وتعصب او... الكثير. قد تكون شرارة حرب وقد تكون بحيرة سلام.

إن أي مساس يأتي على أحد تلك الهيئات او الجهات او الأقسام لا أرى من وجهة نظري ان الامر يُسيئ لتلك المؤسسة او الجهة بل هو خطر يمس الامة واستقرارها انه تهديدُ لمنابع مهمة واستراتيجية ممنهجة للرهج باستقرار واستمرار ركائز نشر الثقافة والفكر والعلوم الهادفة والواعية المختلفة الصالحة للناس والمجتمع، ان سوء استخدام تلك الوسائل تقودنا جميعا الى ظلام الجهل والخلاف وتعطيل التطور والنمو.

لن اعيد اقوال رسخت في التاريخ بأن لا يقذف الا الشجر المثمر بل لنا ان نقول ان الشجر المثمر ليس خشبا قائما بثمار فقط بل له فروع مثمرة وله حكم على الرياح التي تمر من خلاله فهي تخرج منها بطيب الروائح الجميلة للثمار والبراعم والأوراق النضرة.

رسالة

لنا أن نفخر بجهود "الرؤية" المتعددة من أجل الأمة الإسلامية والعربية والعالم فهي لم تكتف بأقلام تحول الحبر فكرًا على أوراق صفحاتها، بل بَنَت بالرؤية الحكيمة جسرا علميا وفكريا يحمل على عاتقه مسؤولية كلمة وطن وأبحر في الندوات والمجالس الفكرية وسماء ورش العمل في عمل دؤوب يعنى بالشباب والمرأة والطفل، إنه ليعجز القلم أن يفي بحق هذه المؤسسة، أو أن يجد لها جُمل تصف حقها وتبرز جهد العاملين فيها ولها، إنها منارة للسلام وعنوان تقصده المؤسسات الاقتصادية ودور الفكر والجهات التعليمية دون تردد.

علينا جميعا عدم قبول المساس بالمؤسسات التي يرتكز عليها نشر رسالة النهضة والسلام العماني، لأن المساس بها هو مساسُ باستقرار وأمن الوطن.

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