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في زيارة لظفار.. الكعبي يتابع استعدادات "حماية المستهلك" لـ"صلالة السياحي"

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

زار سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بالهيئة أمس محافظة ظفار لمتابعة أسواق المحافظة في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة ومدى تحققها على أرض الميدان والوقوف على الاستعدادات والجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستقبال موسم صلالة السياحي 2019.

والتقى سعادته بكوادر إدارة حماية المستهلك بصلالة وأشاد بجهودهم المبذولة في مراقبة ومتابعة الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والتشريعات وحثهم على المزيد من البذل والعطاء والمواصلة في هذا النهج من أجل مجتمعهم ووطنهم، مؤكداً أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق خلال موسم الخريف مع أهمية مراقبة حركة الأسعار والتأكد من استقرارها، وذلك نظراً للحركة التجارية النشطة التي تشهدها أسواق المحافظة خلال هذه الفترة لتوافد العديد من السياح إليها من داخل وخارج السلطنة.

كما زار سعادته عدداً من المحلات والمراكز التجارية للاطلاع عن كثب على مدى تطبيقها لقوانين وقرارات وأنظمة حماية المستهلك، وللتأكد من عدم وجود أي مغالاة في الأسعار لمختلف السلع، كما أكد سعادته على المزودين بأهمية الالتزام بالمصداقية والشفافية مع المستهلكين، إضافة إلى أهمية وضع الأسعار على جميع السلع حتى يكون المستهلك على دراية ومعرفة لتحديد خياراته وهي من الحقوق الأصلية التي كفلها له قانون حماية المستهلك، وعدم استغلال الموسم لرفع الأسعار.

 

 

 

 

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