"أوريدو" تكافئ عملاء شبابية بالشريحة المعززة

مسقط - الرؤية

تُتيح Ooredoo لعملاء شبابية الجديدة الاستمتاع بالإنترنت بقيمة أكبر مع خدمة الشريحة الذكية (Smart SIM). وأصبح بإمكان العملاء البقاء على اتصال لأطول فترة ممكنة والاستمتاع بالإنترنت عند شراء شريحة التعريف الشخصية (SIM) مسبقة الدفع الجديدة بقيمة 3 ريالات عُمانية فقط والحصول على 1 جيجابايت بيانات و25 دقيقة مكالمات محلية سارية لمدة تصل إلى 30 يوماً. وبضغطة زر واحدة، سيتمكن العملاء من اختيار أرقامهم مسبقة الدفع باستخدام تطبيق Ooredoo وسيتم توصيل الشريحة مباشرة إلى منازلهم أو عند زيارتهم لأقرب صالة من صالات Ooredoo.

وقالَ فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: هدفنا هو إثراء الحياة الرقمية لعملائنا من خلال رفدهم بمنتجات وخدمات مبتكرة وعصرية. ونثق أن هذه الشريحة الجديدة ستلبي متطلبات عملائنا، وتقدم لهم قيمة مضافة بكل سهولة وأريحية. ويمكن للعملاء الحاليين الاستفادة من مزايا هذا العرض من خلال الاشتراك في باقة شبابية الشهرية الجديدة على تطبيق Ooredoo.