"جيب جراند شيروكي" أسرع "إس.يو.في" على الجليد

مسقط - الرؤية

سجَّلت سيارة "جيب جراند شيروكي تراك هوك" رقما قياسيا جديدا، خلال سباقات أيام السرعة على الجليد 2019، في مهرجان بحيرة بايكال التقليدي السنوي لرياضات السيارات، الذي اختتم مؤخرا في روسيا، لتؤكد تفوقها على مثيلاتها من المركبات في السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "إس.يو.في" على الجليد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الاتحاد الروسي للسيارات (RAF)، تمكنت سيارة "جيب جراند شيروكي تراك هوك" من تحقيق متوسط سرعة على مسافة كيلو متر واحد تجاوز الـ257 كم بالساعة، مع بداية سباق وفق نظام اصطفاف السيارات، وبمتوسط سرعة بدأ من وضعية ثبات إلى سرعة تجاوزت 100 كم بالساعة. ووفقاً لأجهزة تعقب المسار وصلت السرعة القصوى للسيارة على الجليد إلى 280 كم/ساعة.

وتعدُّ "جيب جراند شيروكي تراك هوك" السيارة الإنتاجية الرياضية متعددة الاستخدام الأقوى في العالم، حيث تحتوي على محرك V8 بقوّة 710 حصان وسعة 6.2 لتر. وبالرغم حجمها الكبير، تصل "تراك هوك" إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة.

وتشكّل المشاركة في هذا الحدث ضغطاً كبيراً على نظام الفرامل؛ وذلك بسبب طبيعة الجليد في بحيرة بايكال؛ حيث يظهر على سطح البحيرة الجليدي طبقة من الماء خلال الأيام المشمسة؛ مما يخفض من قدرة السيارة على التشبث أثناء القيادة. وبالرغم من صعوبة هذه الظروف، أظهرت "جيب جراند شيروكي تراك هوك" نتائج مميزة واستثنائية عند الفرملة؛ وذلك بفضل نظام الفرامل بريمبو، والذي يستخدم فرامل أمامية كبيرة.