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تفاصيل تصادم طائرتين قطريتين

الأربعاء 10 يوليو 2019 01:37 م بتوقيت مسقط

تفاصيل تصادم طائرتين قطريتين

 

 

الدوحة - الوكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزارة الدفاع القطرية إعلانها تصادم طائرتَي تدريب عسكريتين، اليوم الأربعاء، ونجاة طيارَيْهما بعد أن قفزا منهما.

وذكرت "رويترز"، أن وزارة الدفاع القطرية قالت إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام.

وذكر بيان للوزارة على حسابها على "تويتر" أنه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.

وتضم قطر قاعدة "العديد" الجوية الضخمة، التي تستضيف المقر الأمامي للقيادة المركزية الأميركية.

وقال مسؤول عسكري من القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية إن المسؤولين الأميركيين "على علم بحادث التصادم في الجو القطري، لكن لم تُطلب منا المساعدة في الوقت الراهن"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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