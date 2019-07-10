"الكتاب والأدباء" تنظم حلقة حول الممارسات النقدية.. 28 الجاري

مسقط - الرؤية

دعت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الكتاب والأدباء العمانيين، للمشاركة في حلقة العمل الأدبية "أدوات النّاقد الأدبي: المعرفة والممارسة"، والتي ستقام بمقر الجمعية بمرتفعات المطار، خلال الفترة 28 يوليو الجاري وحتى 7 من اغسطس المقبل، ويقدمها الدكتور محمد الشحات أستاذ النقد ونظرية الأدب.

وستتناول الحلقة عددا من المحاور؛ أهمها: "مداخل نظرية ومفاهيم نقدية عامة"، و"في النظرية: مداخل نظرية ومفاهيم نقدية خاصة"، و"في المنهج: مداخل نقدية إلى قراءة النص الشعري"، و"المنهج: مداخل نقدية إلى قراءة النص السردي والمسرحي"، و"من المنهج إلى الممارسة: تحليل النص الشعري"، و"من المنهج إلى الممارسة: تحليل النص السردي (القصة والرواية)"، و"تحليل النص (أو العرض) المسرحي"، و"مراجعات نقدية عامة وتحليل مقالات المتدربّين".

وتشمل الحلقة سلسلة محاضرات نوعية مكثفة ذات طابع معرفي (إبستمولوجي) وإجرائي في مجال "النقد الأدبي"، وستعمل على بلورة مجموعة المهارات أو الأدوات الرئيسية التي ينبغي على الكتاب امتلاكها، والقدرة على توظيفها في سياقات نصّية مختلفة.