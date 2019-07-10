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محاضرات وندوات للتوعية التشريعية في "غرفة البريمي"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:46 ص بتوقيت مسقط

محاضرات وندوات للتوعية التشريعية في "غرفة البريمي"

البريمي - سيف المعمري

 

ترأس كامل بن سليمان الريامي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة في البريمي، الاجتماع الثاني للجنة دراسة التشريعات والقوانين بفرع الغرفة.

وأقرت اللجنة تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية حول جملة من الموضوعات التشريعية والقانونية ذات العلاقة الوثيقة بإقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتجارية المختلفة حيث ستنظم اللجنة خلال أكتوبر المقبل محاضرتين بعنوان "مفهوم وأنواع الشركات التجارية"، و"اختصاصات والتزامات عقود العمل" بالتعاون مع كلية البريمي الجامعية.

وناقشت اللجنة تنفيذ عدد من الفعاليات المقترحة خلال العام الجاري، ومنها ندوة حول "حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل" للتعريف بحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل وفق قانون العمل العماني، إضافة إلى مقترح إقامة ملتقى للشراكة بين القانون والأعمال والذي تسعى اللجنة من خلاله إلى تسليط الضوء على أهمية المعرفة القانونية في قطاع المال والأعمال وبيان المهارات والأساليب الصحيحة لدعم أصحاب وصاحبات الأعمال في تحقيق النجاح لمشاريعهم وتطويرها في بيئة تشريعية وقانونية مسؤولة تخدم المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في منظومة العمل الاقتصادي إلى جانب تعزيز الثقافة القانونية للمشاركين من أصحاب وصاحبات الأعمال في مجالات متخصصة ومن بينها فض المنازعات التجارية وإبرام عقود الاستثمار والأعمال من خلال ما سيتضمنه الملتقى من تقديم أوراق عمل متنوعة واستضافة متحدثين متخصصين.

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