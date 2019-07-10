"مصفاة الدقم" يفوز بجائزة أفضل صفقة شاملة مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية

مسقط – الرؤية

فاز مشروع مصفاة الدقم بجائزة تي إكس إف لأفضل صفقة شاملة مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية لهذا العام، وأقيم حفل في مدينة برلين الألمانية مؤخراً لتكريم المؤسسات الفائزة بالجائزة. وتُعد صفقة تمويل مشروع مصفاة الدقم بمبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي من أكبر الصفقات في منطقة الخليج العربي في العام الماضي.

ويجري تكريم أفضل عشر صفقات عالمية في تمويل المشاريع سنويًا، وتستهدف الجوائز الصفقات الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا في السوق كل عام. ويتم ترشيح هذه المشاريع في استفتاءات تجرى في الأسواق العالمية، وتكتسب الجائزة أهميتها من هذا المنطلق.

وقال الدكتور سالم الهذيلي، الرئيس التنفيذي لمشروع مصفاة الدقم: تأتي الجائزة تقديرا للعديد من المجالات التي تميز بها مشروع المصفاة وللإغلاق المالي للمشروع والذي تمَّ إنجازه مؤخرًا. ولا يعد مشروع مصفاة الدقم أكبر مشروع عابر للحدود في منطقة الخليج العربي، وإنما يتجاوز ذلك ليكون أكبر مشروع مشترك بين شركتين نفطيتين في المنطقة تتعاونان لإنجاز هذا المشروع الكبير.

وقال ماجد البحري، مدير عام الشؤون المالية بمشروع مصفاة الدقم: ممتنون لهذا التكريم الذي يأتي بعد جهود كبيرة بذلت لوصول المشروع لهذه المرحلة الهامة. ونتقدم بالشكر لشركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية على كل الدعم الذي قدموه لإنجاح مسيرة المشروع.

وأضاف البحري: لا تعد عملية تمويل المشروع متعددة المصادر والتي تصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي الأضخم في تاريخ السلطنة فحسب، وإنما تضمنت أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة والتي ستُوفرها مجموعة من المصارف التمويل الإسلامية. وتم توفير التمويل من 29 مؤسسة تمويل مرموقة من 13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى.

وتتضمن عمليات تمويل المشروع قروضاً من مؤسسات تمويل عالمية كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك كريدي أجريكول للاستثمار وبنك كي أف دبليوآيبيكس وسوسايتي جنرال وبنك سوميتومو ميتوسي وبنك مسقط وبنك بوبيان وبانكو سانتاندير وبنك طوكيو- ميتسوبيشي يو أف جي، وبي ان بي باريباس والبنك التجاري الكويتي وآي سي بي سي وبنك ظفار وبنك قطر الوطني وابريكورب وناتيكسيز وبنك ستاندرد تشارترد والبنك الوطني العماني وبنك وربة وبنك كوريا للتنمية وكريدت سويز واتش اس بي سي وانتيسا ساو باولو ويو بي آي بانكا والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك صحار والبنك الأهلي (عمان).