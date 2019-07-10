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"البنك الوطني" يدعم ذوي الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

"البنك الوطني" يدعم ذوي الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف

مسقط – الرؤية

 

رعى البنك الوطني العُماني ملتقى "قادرون" في نسخته الأولى، مواصلاً تعزيز برامجه للمسؤولية الاجتماعية، حيث ركز الملتقى على تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وتضمن الملتقى الذي استمر ليومين عدداً من الجلسات النقاشية وورش العمل والدورات لتمكين هذه الفئة وتعريفهم بالمؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات وأصحاب العمل من مختلف الجهات.

وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نضع أفراد المجتمع من مختلف الفئات في مقدمة أولوياتنا وتعد مساعدتهم جزءاً مهماً من ثقافة البنك، لهذا نواصل إطلاق مبادرات هادفة تثري حياتهم. وقد جاءت رعايتنا لهذا الملتقى لتقديم الدعم اللازم للأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال توفير التدريب وفرص العمل لهم لتحقيق تطلعاتهم وإيجاد فارق إيجابي في حياتهم المهنية.

ويعد البنك الوطني العُماني عضواً فاعلاً في توظيف وتدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة ليكون مثالاً يحتذى به بين مؤسسات القطاع الخاص. ويواصل البنك جهوده في دعم وإطلاق الفعاليات المجتمعية المختلفة، ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع المجتمع المحلي وإيجاد أثر إيجابي فيه.

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