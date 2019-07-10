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"مدائن" تنظم مبادرة للعمل التطوعي في الرستاق

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

"مدائن" تنظم مبادرة للعمل التطوعي في الرستاق

الرستاق - الرؤية

 

نظَّمتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، وبالتعاون مع جمعية إحسان الخيرية، مُبادرة للعمل التطوعي في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، تحت شعار "كلنا سند وعون"؛ بهدف تشجيع موظفي مدائن والشركات والمصانع المستثمرة فيها للمشاركة في هذه المبادرة؛ لتحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع التنموية المستقبلية. وتضمَّنت المبادرة أنشطة مختلفة كتوزيع الهدايا على المسنين ومساعدتهم على تأدية أعمالهم اليومية وتنظيم مجموعة من الفقرات الترفيهية لهم.

وتسعى "مدائن" من خلال المبادرة -التي شارك بها أكثر من 30 متطوعا من موظفيها وموظفي شركة مسقط غاز وشركة منار للصناعات الغذائية ومتطوعين من جمعية إحسان الخيرية- إلى تفعيل دور الجانب التطوعي بين الموظفين في مدائن وموظفي الشركات المستثمرة، ضمن نطاقها من أجل خدمة مختلف فئات المجتمع والعمل على تنفيذ الأنشطة التطوعية التي تُسهم في رعاية المسنين، وبث روح العمل التطوعي بين موظفي مدائن وموظفي القطاع الخاص والجمعيات الخيرية المعنية من خلال تخصيص عدد من ساعات العمل للموظفين المتطوعين في خدمة هذه الفئة والقيام ببعض الأعمال التطوعية في خدمة المنتسبين في الدار، ومساعدة المسنين والمنتسبين في الدار من خلال خلق الأجواء المريحة نفسيا ودعمهم بعدد من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية التي تُسهم إلى حد كبير في إدخال السعادة والسرور ممزوجة بالمعرفة والتوعية إلى نفوسهم، علاوة على مساعدة الدار من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم كجزء من المبادرة (أسرة طبية، كراسي متحركة، عكازات، احتياجات طبية أخرى)، والتي تتم بعد دراسة الاحتياجات الفعلية، وإشراك الشركات المستثمرة ضمن نطاق مدائن للمساهمة.

ومن أبرز ما تم تحقيقه بالتزامن مع المبادرة التطوعية: تمكين بعض الشركات من المساهمة في دعم احتياجات الدار وتوفير المستلزمات التالية، والتي تمَّ استلامها من الدار ودراستها بالتعاون مع الجمعية كتوفير بعض أجهزة طبية للمنتسبين في الدار؛ مثل: أسرة طبية إلكترونية وكراسي متحركة، وتوفير أجهزة كهربائية أساسية للوحدات السكينة، إلى جانب عمل تنجيد لمجموعة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية، كما قام مستشفى ستار كير -الراعي اللوجستي للمبادرة- بعمل فحوصات طبية مجانية للمنتسبين. بينما قدم الاحتياجات الأخرى شركة مسقط غاز -الراعي الشريك- وشركة منار للصناعات الغذائية، وشركة منتجات البولي المحدودة، ومجموعة الهلال الصناعية، الرعاة الذهبيين للمبادرة.

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