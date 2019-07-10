الأربعاء, 10 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"كهرباء مزون" تجدد رخصة "آيزو" لإدارة الأصول

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:16 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

 

تمكّنت شركة كهرباء مزون من تجديد رخصة شهادة آيزو 55001:2014 لنظام إدارة الأصول من قبل شركة لويدز ريجستر البريطانية العالمية المتخصصة بمنح شهادات الآيزو للشركات والمؤسسات من كل دول العالم، وبذلك تجدد الشركة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.

وتسلم الشهادة سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كهرباء مزون، بحضور المهندس محمد بن سالم الغنيمي، مدير أول التخطيط وإدارة الأصول، وأعضاء من فريق الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة سالم الكمياني: حققت كهرباء مزون هذا الإنجاز الكبير نتيجة سعيها المستمر للوصول إلى أفضل وأعلى المعايير الدولية في كافة عملياتها التشغيلية وإدارتها للأصول، مؤكدا أنّ الإنجاز سينعكس على رفع مستوى جودة الخدمات من خلال تطوير العمليات التشغيلية وتعزيز قيمة الأصول التي تعتمد عليها عمليات الشركة، وتطبيق استراتيجيات مدروسة من أجل ضمان تلبية الأصول لكافة متطلبات السلامة ومعايير الأداء الأفضل.

ومن جانبه، قال المهندس محمد بن سالم الغنيمي، مدير أول التخطيط وإدارة الأصول: إنّ شهادة الآيزو (ISO 55001:2014) توفّر لنا إطاراً فعالاً لنظام إدارة الأصول من شأنه أن يساعد كهرباء مزون على تعزيز إدارة دورة حياة أصولها ابتداءً من مرحلة الامتلاك الأولية ووصولاً إلى المرحلة النهائية، كما أنّ تطبيق نظام الآيزو 55001 يعد خطوة إضافية لدعم مسيرة الشركة للتطور واتباع أفضل الأنظمة في إدارة عمليات الشركة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 ديسمبر 2018

"حيا للمياه" تحصل على "آيزو 55001" لإدارة الأصول

المزيد

25 فبراير 2016

بنك مسقط يفوز بجائزة "أفضل مدير لإدارة الأصول" بالسلطنة.. و1.7 مليار ريال إجمال الأصول المستثمرة

المزيد

22 أكتوبر 2015

"كهرباء مزون"تواصل تطوير خدمات المشتركين

المزيد

02 نوفمبر 2015

"كهرباء مزون"تواصل تطوير خدمات المشتركين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة