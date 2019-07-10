"كهرباء مزون" تجدد رخصة "آيزو" لإدارة الأصول

مسقط - الرؤية

تمكّنت شركة كهرباء مزون من تجديد رخصة شهادة آيزو 55001:2014 لنظام إدارة الأصول من قبل شركة لويدز ريجستر البريطانية العالمية المتخصصة بمنح شهادات الآيزو للشركات والمؤسسات من كل دول العالم، وبذلك تجدد الشركة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.

وتسلم الشهادة سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كهرباء مزون، بحضور المهندس محمد بن سالم الغنيمي، مدير أول التخطيط وإدارة الأصول، وأعضاء من فريق الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة سالم الكمياني: حققت كهرباء مزون هذا الإنجاز الكبير نتيجة سعيها المستمر للوصول إلى أفضل وأعلى المعايير الدولية في كافة عملياتها التشغيلية وإدارتها للأصول، مؤكدا أنّ الإنجاز سينعكس على رفع مستوى جودة الخدمات من خلال تطوير العمليات التشغيلية وتعزيز قيمة الأصول التي تعتمد عليها عمليات الشركة، وتطبيق استراتيجيات مدروسة من أجل ضمان تلبية الأصول لكافة متطلبات السلامة ومعايير الأداء الأفضل.

ومن جانبه، قال المهندس محمد بن سالم الغنيمي، مدير أول التخطيط وإدارة الأصول: إنّ شهادة الآيزو (ISO 55001:2014) توفّر لنا إطاراً فعالاً لنظام إدارة الأصول من شأنه أن يساعد كهرباء مزون على تعزيز إدارة دورة حياة أصولها ابتداءً من مرحلة الامتلاك الأولية ووصولاً إلى المرحلة النهائية، كما أنّ تطبيق نظام الآيزو 55001 يعد خطوة إضافية لدعم مسيرة الشركة للتطور واتباع أفضل الأنظمة في إدارة عمليات الشركة.