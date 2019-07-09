تدشين خدمات "بيئة" لإدارة النفايات في العامرات.. الإثنين

مسقط – الرؤية

تدشن شركة بيئة خدماتها في ولاية العامرات الإثنين المقبل، بحسب ما أعلنه القائمون على الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة خلال لقائهم أمس سعادة الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي والي العامرات وعدد من أعضاء مجلس البلدي في إطار التحضيرات الخاصة بنقل خدمة إدارة النفايات البلدية في الجزء المتبقي بمحافظة مسقط.

وقدم زكريا بن خميس البلوشي مدير العمليات لمحافظة مسقط بشركة "بيئة" شرحا تفصيليا عن المهام الإدارية والفنية التي ستقوم بها شركة "بيئة" بعد نقل خدمة إدارة النفايات البلدية من بلدية مسقط. وتم التطرق إلى خطة نقل الخدمة في الولاية ونطاق عمل الشركة المشغلة التي تم إسناد مناقصة مشروع تقديم خدمة إدارة النفايات البلدية في محافظة مسقط لها وأهمية التوعية والتثقيف والتواصل مع المجتمع لتسهيل أعمال الشركة ورفع مستوى الخدمة.

واستعرض مهند بن يحيى آل جمعة مدير الأكاديمية بالشركة الحملة التوعوية التي ستنفذها "بيئة" بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية والتوعية في السلطنة والعمل على مشاريع وبرامج تهدف لإيجاد الحلول للظواهر السلبية في التعامل مع النفايات.