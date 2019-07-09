بالفيديو والصور.. تفاصيل نقل الجبل الجليدي إلى الإمارات

في حوار مع "يورونيوز" أوضح المخترع ورائد الأعمال الإماراتي عبدالله الشحي أن نقل جبل جليدي إلى أستراليا أو جنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام في إطار مشروعه إلى سحب الجبل الجليدي إلى سواحل الفجيرة، سيكلف 80 مليون دولار.

ويهدف الشحي من المشروع إلى توفير مصدر ثابت من مياه الشرب العذبة إلى جانب جعل الدولة معلم سياحي مميز فيما سيتم اختيار الكتلة الجليدية المحددة للاستخدام من قبل الإمارات عبر الأقمار الصناعية وقد يصل طولها إلى كيلومترين.

وأضاف الشحي أنه سيتم سحب جزء من جليد القارة القطبية الجنوبية إما إلى كيب تاون أو بيرث في وقت ما خلال عام 2019.

ووفق تحليلاته، أشار الشحي إلى أن جلب هذه الجبال الجليدية بدلاً من استخدام مياه التحلية سيكون أفضل حيث تتطلب محطات تحلية المياه رأس مال هائل وتعني ضخ كمية كبيرة من مياه البحر إلى الخليج، مما يؤدي إلى مقتل الأسماك والحياة البحرية.

وبحسب الحوار، سيتم استخدام "حزام" معدني للحيلولة دون انهيار الجبل الجليدي أثناء رحلته الطويلة. ومع ذلك ، لا يزال من المتوقع أن يفقد ما يصل إلى 30 في المئة من كتلته خلال الرحلة التي قد تستمر الى عشرة أشهر من جزيرة هيرد في القطب الجنوبي إلى ساحل الفجيرة.

يذكر أن المشروع النهائي سيكلف ما بين الـ100 مليون دولار و 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار و 80 مليون دولار ستنفق على الاختبارات.