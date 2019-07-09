قبرص: سفينة الحفر التركية انتهاك للسيادة

أثينا - رويترز

أدانتْ قبرص "بشدة" ما قالت إنَّه اعتداء تركي على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا -في بيان- إنَّ إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو. وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنَّ عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، ويعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وذكر الاتحاد -في بيان- أنَّ "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا"، وأضاف أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".